Marc Giró prepara la nueva temporada de ‘Cara al show’

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La Sexta ha confirmado que habrá una nueva temporada de Cara al show, el programa de entrevistas y humor que presenta Marc Giró, a pesar de las bajas audiencias. A través de un breve anuncio, Atresmedia ha animado el regreso del espacio para el comienzo del próximo curso televisivo asegurando que volverá “muy pronto”, aunque aún sin fecha. En la pieza, aparecen muchos de los invitados que Giró ha tenido durante su primera temporada, con todos ellos estallando en sonoras carcajadas durante sus respectivas entrevistas y con el mensaje “Quien ríe el último ríe mejor”. Giró apunta a responder a aquellos que han podido celebrar los discretos datos de audiencia y es que Cara al show registró un promedio del 5,4% de share y 430.000 espectadores, perjudicado, en parte, por coincidir con Al cielo con ella, de Henar Álvarez.