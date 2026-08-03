Muere el actor Vincent Pastore, Salvatore Bonpensiero de la serie ‘Los Soprano’

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El actor estadounidense Vincent Pastore, de 80 años de edad, recordado popularmente por su papel de Salvatore Big Pussy Bonpensiero en la aclamada serie de televisión Los Soprano, fue hallado sin vida el sábado en su residencia del barrio del Bronx, en Nueva York.

Tras no tener noticias de él en varios días, un vecino lo encontró sin vida en su casa del Bronx (el mismo barrio en el que nació el 14 de julio de 1946). La policía neoyorkina investiga las causas del fallecimiento.

Su representante confirmó la muerte a la cadena de televisión Fox News, destacando a Pastore como “una de las personas más amables y generosas” que ha conocido y recordando que su legado como actor va mucho más allá del icónico drama del portal de streaming HBO.

Con una trayectoria audiovisual de varias décadas, el actor italoamericano también ha dejado su impronta en cine y televisión con participaciones en clásicos del género como Uno de los nuestros (Goodfellas), Una historia del Bronx (A Bronx Tale) o Atrapado por su pasado (Carlito’s Way).