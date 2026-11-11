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La Marató 2026, dedicada a las enfermedades neuromusculares
La 35ª edición de La Marató de 3Cat, dedicada a las enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares, se celebrará el próximo 13 de diciembre. El programa especial estará presentado por Raquel Sans y Miki Núñez, que darán voz a las personas afectadas y sus familias. Ayer también se presentó el disco solidario, que reúne 12 canciones de artistas como Joan Dausà, Lax’n’Busto y The Tyets, entre otros. Lleida tendrá protagonismo con una emisión especial de El Suplement, con Roger Escapa, desde la Universitat de Lleida. La jornada incluirá diferentes testimonios y espacios de divulgación para impulsar la investigación científica y fomentar nuevos avances en el ámbito médico y la prevención.