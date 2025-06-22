Boí Taüll estrena un tramo de la tirolina

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La estación de montaña de Boí Taüll, gestionada por FGC, dio ayer el pistoletazo de salida a la temporada de verano con la inauguración del primer tramo de 200 metros de la nueva tirolina, que tendrá 1.000 metros. Este equipamiento permanecerá abierto hasta el 31 de agosto, consolidándose como un destino ideal para disfrutar de la alta montaña con experiencias y actividades para todos los públicos. La tirolina está ubicada en la base de la estación y cuenta con doble carro de bajada para permitir descensos simultáneos. Esta instalación corresponde al primer tramo del proyecto más ambicioso de 1.000 metros prevista para el verano de 2026. El trazado actual parte de la cota 2.053 y llega a la 2.036, con un desnivel de 17 metros. La infraestructura dispone de cuatro plataformas (dos de salida y dos de llegada) y está diseñada para personas con un peso entre 35 y 100 kg.

El presidente de Ferrocarrils (FGC), Carles Ruiz, asistió al acto de inauguración del primer tramo de esta instalación y destacó “la importancia de diversificar las actividades en las estaciones de montaña y desestacionalizar la oferta para contribuir a generar turismo durante todo el año”. Ruiz estuvo acompañado por el gerente de la estación, David Ros, y la alcaldesa de La Vall de Boí, Sònia Bruguera, entre otras autoridades.

Boí Taüll pondrá en funcionamiento este verano un remonte para paseos. El telesilla Vaques estará operativo desde la segunda quincena de julio hasta el cierre de la temporada, facilitando el acceso a un nuevo mirador situado en la cima del Pic de la Pala Ginebrell, a 2.310 metros de altitud. Desde este punto panorámico, los visitantes podrán contemplar las cumbres de Besiberris o Punta Alta de Comalesbienes, que superan los 3.000 metros.

Entre las actividades previstas para este verano también se ofrecerán experiencias únicas para conectar con la naturaleza y la astronomía. Están previstas sesiones de observación astronómica, una organizada con el Parc Nacional d’Aigüestortes i Llac de Sant Maurici el 1 de agosto, y otra en colaboración con el Parc Astronómic del Montsec el 16 de agosto. El día 13 de agosto está prevista una salida de senderismo guiada por Aigüestortes con ascención al Pic de la Pala de Ginebrell y al Cap de Vaques.