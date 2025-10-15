Más de la mitad de los leridanos veranea en otros lugares de Catalunya

Un par de turistas se hacen una fotografía en Cadaquès, en el Alt Empordà.ACN

El veraneante leridano sigue, por devoción o por obligación, patrones de turista de proximidad: más de la mitad de los desplazamientos estivales se llevan a cabo dentro de Catalunya, según los datos de medición del turismo a través del posicionamiento de los teléfonos móviles que ayer difundió el INE (Instituto Nacional de Estadística).

Dos tercios de las pernoctaciones de leridanos que salieron de la demarcación a en julio y en agosto, 392.656 de 587.163, tuvieron lugar en Catalunya. El grueso (332.758, 54,9%) fueron en Barcelona. En el extranjero hubo 88.990, un 15% del total.