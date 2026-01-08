LECTURA
Estas son las 25 mejores destinaciones y experiencias turísticas para este 2026 según los expertos
Desde la Isla del Norte de Nueva Zelanda hasta la Columbia Británica, pasando por Sri Lanka, la revista especializada Lonely Planet ha hecho una lista de zonas con encanto y las más recomendadas
Lonely Planet es una plataforma en línea que es un referente global en el mundo de los viajes. Su web contiene información de interés sobre los destinos más solicitados o recomendaciones para el viajero. Además, también ofrece una amplia gama de servicios para inspirar y ayudar a organizar un viaje. Sus profesionales, junto con colaboradores y socios editoriales de todas partes, han seleccionado las que consideran las mejores destinaciones y experiencias para conocer y vivir en este 2026 recientemente estrenado. Ya es el decimosexto año que Lonely Planet hace esta recopilación.
Este año seleccionan 25 lugares del mundo que destacan por su diversidad cultural, natural y geográfica. En concreto, incluye destinaciones tan variadas como Botsuana, el Perú o Túnez; islas llenas de carácter como Jeju-do en Corea del Sur, Barbados, Reunión o Isla del Norte (Nueva Zelanda); regiones singulares como el llamado outback de Australia del Sur o la Columbia Británica en el Canadá; y ciudades y zonas con una fuerte identidad cultural como Cádiz, Ciudad de México, Utrecht, Cartagena de Indias, São Paulo, Siem Reap o Quezaltenango.
También aparecen espacios naturales emblemáticos como Theodore Roosevelt National Park o Maine a los Estados Unidos, así como rincones quizás menos conocidos pero cautivadores como Quy Nhon en Vietnam o Jaffna en Sri Lanka.
Con respecto a las 25 experiencias, van desde hacer senderismo y acampada libre en Tayikistán hasta navegar por el río Mekong entre Vietnam y Camboya, pasar la noche en un ryokan en Japón o alojarse en un vagón de tren dentro del parque nacional Kruger, en Sudáfrica.
También encontramos actividades de aventura como hacer rafting en el Gran Cañón del Colorado, rutas a caballo en los Andes o en Louisiana, y la observación de ballenas en las Azores, así como experiencias culturales y gastronómicas en Dubái, Kerala, Melbourne o la región vinícola de Willamette.
La lista se completa con propuestas singulares como seguir los pasos de los elefantes del desierto en Namibia, asistir a un combate de cholitas en Bolivia, explorar el arte urbano de Bristol u observar las estrellas en Wairarapa.
En la web y redes de Lonely Planet, los viajeros podrán encontrar fotografías inéditas y contenidos de los destinos seleccionados, cada uno de los cuales refleja experiencias personales de su comunidad global.