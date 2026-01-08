Estas son las 25 mejores destinaciones y experiencias turísticas para este 2026 según los expertos

Phuket es una de las islas mayores de Tailandia, reconocida mundialmente por sus playas, donde si el tiempo acompaña se puede disfrutar de bellas puestas de sol.Ikiluka (Pixabay)

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Lonely Planet es una plataforma en línea que es un referente global en el mundo de los viajes. Su web contiene información de interés sobre los destinos más solicitados o recomendaciones para el viajero. Además, también ofrece una amplia gama de servicios para inspirar y ayudar a organizar un viaje. Sus profesionales, junto con colaboradores y socios editoriales de todas partes, han seleccionado las que consideran las mejores destinaciones y experiencias para conocer y vivir en este 2026 recientemente estrenado. Ya es el decimosexto año que Lonely Planet hace esta recopilación.

Cádiz es una de las destinaciones más próximas desde Lleida de las propuestas por Lonely Planet. Su playa y su carnaval brillan con luz propia.JULIA SOROKINA (PIXABAY)



Este año seleccionan 25 lugares del mundo que destacan por su diversidad cultural, natural y geográfica. En concreto, incluye destinaciones tan variadas como Botsuana, el Perú o Túnez; islas llenas de carácter como Jeju-do en Corea del Sur, Barbados, Reunión o Isla del Norte (Nueva Zelanda); regiones singulares como el llamado outback de Australia del Sur o la Columbia Británica en el Canadá; y ciudades y zonas con una fuerte identidad cultural como Cádiz, Ciudad de México, Utrecht, Cartagena de Indias, São Paulo, Siem Reap o Quezaltenango.

La Columbia Británica es una de las provincias que constituyen la confederación del Canadá. Se sitúa en la costa oeste del país y destaca por sus espectaculares parajes.GR IMAGE (PIXABAY)

También aparecen espacios naturales emblemáticos como Theodore Roosevelt National Park o Maine a los Estados Unidos, así como rincones quizás menos conocidos pero cautivadores como Quy Nhon en Vietnam o Jaffna en Sri Lanka.

Los bosques frondosos que se ‘comen’ los templos de Siem Riep a Camboya ocurre una bella postal.PEN ASH (PIXABAY)

Con respecto a las 25 experiencias, van desde hacer senderismo y acampada libre en Tayikistán hasta navegar por el río Mekong entre Vietnam y Camboya, pasar la noche en un ryokan en Japón o alojarse en un vagón de tren dentro del parque nacional Kruger, en Sudáfrica.

Un 'ryokan’ es un tipo de alojamiento tradicional japonés que originariamente se creó para alojar visitantes a corto plazo. Hoy en día se utilizan como rehenes para turistas, sobre todo occidentales.633HIGHLAND (WIKIPEDIA)

También encontramos actividades de aventura como hacer rafting en el Gran Cañón del Colorado, rutas a caballo en los Andes o en Louisiana, y la observación de ballenas en las Azores, así como experiencias culturales y gastronómicas en Dubái, Kerala, Melbourne o la región vinícola de Willamette.

Parte de las experiencias seleccionadas incluyen la observación de animales, como ballenas en el archipiélago de las islas Azores.PIXABAY

La lista se completa con propuestas singulares como seguir los pasos de los elefantes del desierto en Namibia, asistir a un combate de cholitas en Bolivia, explorar el arte urbano de Bristol u observar las estrellas en Wairarapa.

Seguir los elefantes del desierto o adentrarse en el valle de los árboles muertos de Namibia son experiencias de otro planeta.NIKE159 (PIXABAY)