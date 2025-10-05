Muere un conductor en un choque frontal de tres turismos en Oliola

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El conductor de un turismo ha muerto esta madrugada en una colisión frontal en la carretera L-313 en Oliola, La Noguera. Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso a las 01.19 horas y las causas del siniestro todavía se están investigando.

Los hechos tuvieron lugar al kilómetro 26,8, donde según las primeros investigaciones hubo un choque frontal con tres turismos implicados. Uno de los conductores de los coches murió a causa del impacto. Asimismo, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) trasladaron tres personas en el hospital Arnau de Vilanova de Lleida: una mujer herida grave y dos hombres con lesiones de menos consideración.

A causa del accidente, se cortó la vía en ambos sentidos hasta las 04:53 horas. También se activaron cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de los Bombers de la Generalitat y cuatro unidades del SEM.

Con esta víctima, se eleva a 117 a las personas que han muerto en las carreteras catalanas este año, según datos provisionales del Servei Català de Trànsit.