Jordi Pujol, ingresado mientras la Audiencia decide si puede afrontar el juicio el 24 de noviembre

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, de 95 años, ha sido ingresado esta semana para someterse a un examen médico forense que determinará si su estado de salud le permite afrontar el juicio por su fortuna familiar presuntamente oculta, cuyo inicio está previsto para el 24 de noviembre en la Audiencia Nacional. El informe resultante deberá aclarar si Pujol puede asistir presencialmente a las sesiones en Madrid o si, por el contrario, debe seguirlas e intervenir de forma telemática.

La petición de esta valoración partió de su propio equipo legal, preocupado por la capacidad del exmandatario para soportar la exigencia física y dialéctica del proceso. Su hijo, Oriol Pujol, ha explicado que, aunque su padre “tiene ganas” de ir a juicio, su cuerpo “no aguanta”, y ha revelado que el expresidente presenta “marcadores de alzhéimer” y problemas puntuales de memoria, pese a mantenerse “bastante lúcido”.

El juicio llega una década después de la apertura de la causa y sentará en el banquillo a Pujol y a sus siete hijos por la presunta fortuna ilícita que la familia habría mantenido oculta durante años. La Fiscalía pide nueve años de cárcel para el expresidente y penas de entre ocho y 29 años para sus hijos, además de multas millonarias. La Abogacía del Estado no acusa a Pujol padre, pero reclama 25 años de prisión y una fianza de 7,7 millones de euros para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola. Los cargos incluyen asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución.