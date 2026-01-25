Protecció Civil alerta por el temporal de nieve en el Pirineo y rachas de viento de más de 70 km/h

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Protecció Civil mantiene la alerta de los planes Neucat y Vencat este domingo por la previsión de un nuevo frente y nevadas intensas en el Pirineo por encima de los 900 metros, al mismo tiempo de rachas de viento superiores a los 70 km/h en buena parte de Catalunya.

Las nevadas empezarán este domingo por la noche, según la previsión de Meteocat, y afectarán principalmente al Pirineo Occidental y Central. El peligro se concentra en las comarcas de la Vall d'Aran y el Pallars Sobirà, y de grado inferior en el Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Pallars Jussà y Ripollès. En todo el episodio se podrán acumular más de 30 centímetros de nieve nueva por encima de los 2.000 metros.

Con respecto al viento, el Servei Metereològic de Catalunya (SMC) espera rachas que pueden superar los 80 km/h en Ponent, Pirineo Occidental, Catalunya Central y litoral Central. Protecció Civil pide mucha precaución en los desplazamientos por carretera y en las actividades exteriores. En alta montaña, el fenómeno de la ventisca puede dificultar la visibilidad y provocar desorientación sobre el terreno. El riesgo de aludes se mantiene fuerte (nivel 4 sobre 5) en los sectores de la Pallaresa, Prepirineo, Vessant Nord Cadí-Moixeró y Ter-Freser.

La red vial recupera la normalidad

Con respecto a las afectaciones viarias, el Servei Català de Trànsit (SCT) informa de que se va recuperando la normalidad a la mayoría de las vías. Las incidencias más destacadas son el corte de la C-28 en el puerto de la Bonaigua por riesgo de aludes (en la foto), y de la BV-4031 en el cuello de la Creueta por nieve, entre Castellar de n'Hug y Toses. Además, son necesarias las cadenas en un tramo de la C-38 en Molló (Ripollès), l'N-141c entre Calders y Tona; y la C-462 en el cuello de Port, entre la Coma i la Pedra y Tuixén.

Más de 310 avisos a los Bomberos y cerca de 1.200 llamadas al 112

Los Bombers de la Generalitat han recibido una cincuentena de avisos por el temporal de nieve y lluvia en las últimas horas. Desde las 20.00 horas de ayer sábado hasta las 11.00 horas de este domingo, los Bombers han atendido esta cincuentena de servicios, básicamente para retirar ramas o árboles caídos, así como por la presencia de piedras o desprendimientos en las carreteras. Destaca un desprendimiento del suelo en la carretera ISR-12 en les Oluges (Segarra). En todo el episodio de nieve en cota baja y lluvia, los Bombers han recibido más de 310 avisos, principalmente de la Región de Emergencias Centro (86) y la Región de Emergencias de Tarragona (86).

Finalmente, el teléfono de emergencias 112 ha recibido desde el inicio del episodio hasta las 12 horas de este domingo un total de 1.190 llamadas referentes al temporal de nieve y lluvia. La mayoría de comunicaciones, principalmente por incidencias de tráfico y meteorología, se han hecho desde el Solsonès (121), el Baix Camp (88) y el Moianès (86).