Tres heridos graves en una colisión frontal en la C-12 en Torrebesses

Dos turismos han chocado frontalmente esta tarde en la carretera C-12 (Eje del Ebro) a la altura de Torrebesses. El accidente se ha producido, por causas desconocidas y que se están investigando, a las 17.42 horas, y habría tres personas heridas de gravedad. Dos de ellas han quedado atrapadas en uno de los vehículos. Los Bombers han trabajado en su rescate, han pasado a ser tratadas por el SEM y han sido trasladadas al hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado seis dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, patrullas de los Mossos d'Esquadra y ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). El choque ha obligado a cortar un carril y a dar paso alternativo, que está provocando retenciones.