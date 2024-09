Los estafadores se pasan al catalán. Así funciona la suplantación de identidad a través de WhatsApp

Us vull explicar el què m’ha passat per si pot ajudar a algú a evitar una nova estafa, utilizant BIZUM.

Sí, m’han estafat. Et sembla que a tu no et pot passar… i sí, un dia, et deixes enredar!

M’arriba un whats d’un veí. “Hola veïna, sé que no t’hauria de demanar això...“ FIL pic.twitter.com/79NT14DcLa