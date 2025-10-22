El Modo IA de Google llega a España: así afectará a los profesionales del marketing

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Paco Rivillas, director de soluciones de negocio e insights en Google España, ha anunciado este miércoles que el Modo IA finalmente ha llegado a España, tras una expansión gradual iniciada hace varios años. Esta nueva característica representa un importante avance en la forma en que los usuarios interactúan con el buscador más utilizado del mundo.

Google ha implementado el Modo IA en la Búsqueda en más de 35 idiomas y en más de 40 países y territorios nuevos, entre los que se incluyen España, Alemania e Italia. Esta innovadora funcionalidad ha superado rápidamente los 100 millones de usuarios activos mensuales solo en Estados Unidos e India, y actualmente está disponible en más de 200 países y territorios alrededor del mundo.

El Modo IA ofrece una nueva forma de buscar en Google. Los usuarios pueden realizar búsquedas mediante texto, imágenes o audio, y recibir respuestas detalladas que tienen en cuenta el contexto, gracias a las capacidades de razonamiento, pensamiento y multimodalidad más avanzadas de Google. Para los profesionales del marketing, esto representa una nueva forma de llegar a las audiencias en los momentos importantes, ya que la búsqueda está evolucionando desde las palabras clave hacia respuestas interactivas y enriquecidas.

Comprendiendo el Modo IA en su contexto

Cada año se realizan más de cinco billones de búsquedas en Google. El Modo IA está desarrollando un papel cada vez más importante a la hora de proporcionar respuestas a búsquedas más largas, complejas y específicas en todo el mundo.

Un ejemplo de una consulta compleja que el Modo IA puede gestionar expertamente sería: "Quiero entender los diferentes métodos de preparación de café. Haz una tabla comparando las diferencias en el sabor, la facilidad de uso y el equipo necesario". El Modo IA también se ha diseñado para "repreguntar": "¿Cuál es el grosor ideal del grano para cada método?"

Estas búsquedas demuestran que hoy en día los usuarios pueden preguntar a Google prácticamente de todo y esperar respuestas personalizadas y detalladas, además de enlaces a sitios web relevantes para poder profundizar en el tema.

Implicaciones del Modo IA para los profesionales del marketing

Al analizar las búsquedas anteriores, para los profesionales del marketing queda claro que los clientes potenciales están proporcionando mucho más contexto que el que se puede extraer de las palabras clave. Estas búsquedas complejas representan una oportunidad para que los profesionales del marketing ofrezcan contenido y anuncios aún más útiles y relevantes, alineados con la intención del cliente.

Teniendo esto en cuenta, esto es lo que puedes hacer para aparecer en los momentos clave con los mensajes adecuados:

Estrategia de SEO más allá de lo convencional

A medida que la Búsqueda de Google evoluciona, el objetivo principal continúa siendo el mismo: ayudar a los usuarios a encontrar contenido auténtico y original que aporte un valor único. Google quiere continuar destacando contenido que satisfaga las necesidades de los usuarios y que sea útil y de calidad.

Desde la perspectiva del marketing, continúa centrándote en ofrecer a los usuarios contenido útil y de calidad en tu sitio web. El contenido debe anticiparse a las búsquedas de seguimiento que realizarán los usuarios. Por ejemplo, después de buscar "diferentes métodos para preparar café", una persona podría repreguntar "¿son fáciles de utilizar?" o "¿cuál es la política de devoluciones?". Las marcas que proporcionan información clara y detallada diseñada para responder a las preguntas de los clientes tienen más probabilidades de aparecer en las respuestas potenciadas por IA de Google.

Optimización para búsquedas por voz y visuales

Las marcas deben asegurarse de que cuentan con una completa biblioteca de imágenes de productos de alta calidad, cada una acompañada de metadatos claros y específicos que describan con precisión lo que se muestra. Esto facilita que los sistemas de IA procesen y destaquen el contenido en los resultados de búsqueda. De esta manera, se puede potenciar la visibilidad de la marca a medida que los usuarios realizan búsquedas con la cámara de su teléfono y con la voz.

Navegación web sencilla y efectiva

También es importante que tu sitio web sea fácil de navegar y que los usuarios puedan encontrar la información que buscan. Incluso el mejor contenido y más detallado puede resultar decepcionante si los usuarios llegan a una página sobrecargada que se carga demasiado lentamente.

Aspectos técnicos fundamentales

Desde un punto de vista técnico, las estructuras de datos son útiles para compartir información sobre el contenido en un formato legible por máquinas que los sistemas tendrán en cuenta. Si utilizas datos estructurados, asegúrate de seguir las directrices, como verificar que todo el contenido de las etiquetas sea visible en tu página web.

Todas estas sugerencias deberían complementar tu trabajo de marketing digital y SEO, ayudando a tu marca a ofrecer contenido e información útiles a los clientes en todos los resultados de la Búsqueda de Google, incluido el Modo IA.

Nuevas oportunidades con IA Max

IA Max para Campañas de Búsqueda es una opción eficaz para ampliar tu cobertura en la Búsqueda de Google, incluidas las experiencias impulsadas por IA. Con Modo IA, se observa que las búsquedas son 2-3 veces más largas. IA Max utiliza los modelos de lenguaje de Google para ampliar automáticamente tu cobertura y descubrir estas nuevas consultas de alto valor, lo que aumenta el rendimiento y los ingresos incrementales.

IA Max ya está disponible a nivel mundial en fase beta y aprovecha el contenido de tu sitio web y anuncios existentes para ir más allá de las palabras clave de búsqueda seleccionadas manualmente. Después, adapta el texto del anuncio para aquella consulta y momento concreto. Finalmente, IA Max puede dirigir a los usuarios a la página de destino más relevante para la búsqueda realizada.

Solo tienes que marcar la opción de IA Max en tus campañas de Google Ads para activar estas funcionalidades, siendo una de las mejores formas de habilitar tus anuncios para las nuevas oportunidades que ofrecen Modo IA y las Vistas Creadas con IA. (Actualmente se están probando los anuncios en Modo IA en EE.UU.).

Los anunciantes que adoptan IA Max para Campañas de Búsqueda consiguen un 27% más de conversiones con un CPA o ROAS similares respecto a los que utilizan campañas con palabras clave exactas y de concordancia de frase.

Maximizando las oportunidades del Modo IA

Para los profesionales del marketing y los anunciantes, esta es la oportunidad de actuar con antelación y obtener ventaja competitiva. En un mundo donde los usuarios plantean todo tipo de preguntas, tu marca puede estar presente y formar parte de las respuestas que buscan en el Modo IA y más allá.