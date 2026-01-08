FielHogar lanza su aplicación móvil con el potencial de Reskyt

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

FielHogar acaba de lanzar su propia aplicación móvil, ofreciendo a los clientes una nueva manera de acceder a sus productos para el hogar. Además de sus tiendas físicas en Manresa, Balaguer, Tàrrega, Mollerussa y l’Hospitalet, ahora los clientes pueden realizar compras de manera fácil y segura a través de su dispositivo móvil.

Este proyecto familiar, con más de 26 años de experiencia en equipamiento para el hogar, ha apostado por la empresa Reskyt para desarrollar esta herramienta que reúne todo su catálogo y proporciona una experiencia de compra más cómoda y recurrente, aprovechando al máximo el potencial del canal móvil.

La iniciativa forma parte de la estrategia omnicanal de FielHogar para consolidar su presencia en el mercado y mantener el trato cercano que los caracteriza, adaptándose así a las nuevas tendencias del comercio electrónico en un entorno digital cada vez más complejo y cambiante.