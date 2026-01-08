Google pierde dominio en el mercado y los eCommerce lo notan

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El panorama del tráfico online ha experimentado una transformación significativa desde mediados de 2024, afectando directamente a los comercios electrónicos. Las actualizaciones constantes del algoritmo de Google, junto con la implementación masiva de las AI Overviews (búsquedas impulsadas por IA generativa), han provocado una disminución notable en los clics que reciben las tiendas en línea. Este fenómeno, conocido como “Zero-Click Searches”, hace que el usuario encuentre la respuesta directamente en la página de resultados de Google, eliminando la necesidad de visitar la web del comercio.

Estudios recientes de consultoras como Gartner ya predecían que el tráfico de búsqueda orgánica podría caer hasta un 25% en 2026 debido a la irrupción de los chatbots y la IA generativa. Para los eCommerce, esto ha convertido lo que durante años fue un motor fiable y previsible de ventas en un canal volátil. La dependencia de un único canal de tráfico pone ahora en evidencia la fragilidad de muchos modelos de negocio, especialmente cuando el gigante tecnológico prioriza su propio contenido generado por IA por encima de los enlaces externos.

Este cambio no solo se debe a la tecnología, sino también a un cambio de hábitos, y es que las nuevas generaciones están desplazando sus búsquedas de productos, fragmentando el mercado y reduciendo la cuota de mercado de Google en diversos sectores del retail.

Ante esta nueva realidad, disponer de una aplicación móvil propia ha pasado de ser un complemento opcional a convertirse en una herramienta esencial, porque permiten recuperar el acceso directo a los clientes sin intermediarios.

Una apuesta que responde a tres pilares estratégicos:

Datos de primera parte : la app es el mejor lugar para conocer el comportamiento real del usuario de forma legal y directa.

: la app es el mejor lugar para conocer el comportamiento real del usuario de forma legal y directa. Comunicación sin coste marginal: mediante las notificaciones push, los comercios pueden anunciar promociones o lanzamientos sin tener que pagar por cada impacto publicitario en Google o Meta.

Fidelización y LTV (Lifetime Value): la tasa de conversión en una app es hasta 3 veces superior a la de una web móvil, y los usuarios muestran un compromiso más alto y tienden a volver con más frecuencia.

El eCommerce ya no puede centrarse solo en “aparecer en Google”. El éxito ahora depende de la capacidad para construir una comunidad propia y canales de comunicación directos.

FielHogar lanza su aplicación móvil con el potencial de Reskyt

FielHogar acaba de lanzar su propia aplicación móvil, ofreciendo a los clientes una nueva manera de acceder a sus productos para el hogar. Además de sus tiendas físicas en Manresa, Balaguer, Tàrrega, Mollerussa y l’Hospitalet, ahora los clientes pueden realizar compras de manera fácil y segura a través de su dispositivo móvil.

Este proyecto familiar, con más de 26 años de experiencia en equipamiento para el hogar, ha apostado por la empresa Reskyt para desarrollar esta herramienta que reúne todo su catálogo y proporciona una experiencia de compra más cómoda y recurrente, aprovechando al máximo el potencial del canal móvil.

La iniciativa forma parte de la estrategia omnicanal de FielHogar para consolidar su presencia en el mercado y mantener el trato cercano que los caracteriza, adaptándose así a las nuevas tendencias del comercio electrónico en un entorno digital cada vez más complejo y cambiante.