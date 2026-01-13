Telefónica y OpenAI se alían para ofrecer ChatGPT Plus a sus clientes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Telefónica ha anunciado un acuerdo estratégico con OpenAI para integrar ChatGPT Plus en su oferta de servicios, dirigido a los clientes de Movistar en España. A partir del 13 de enero de 2026, los usuarios de la operadora podrán disfrutar de la versión premium de este asistente de inteligencia artificial generativa de forma gratuita durante un periodo de seis meses, sin coste adicional ni compromiso de permanencia. Esta iniciativa subraya el compromiso de Telefónica por democratizar el acceso a la IA más avanzada y consolidar a Movistar como referente en el sector.

Con esta alianza, Movistar reafirma su posición como operadora pionera en España en la democratización de la inteligencia artificial, impulsando la disponibilidad de servicios avanzados de IA para el mercado residencial. Esta estrategia se inició a lo largo de este 2025, cuando la marca se convirtió en la primera a nivel nacional en ofrecer soluciones de IA avanzada a sus usuarios. La incorporación de ChatGPT Plus a su ecosistema de soluciones de inteligencia artificial representa un paso más en su objetivo de proporcionar herramientas complementarias y de uso generalizado, accesibles en cualquier lugar.

Ventajas de ChatGPT Plus para los clientes

ChatGPT Plus se distingue como un asistente conversacional avanzado capaz de generar contenido, resolver consultas complejas y potenciar la creatividad, ofreciendo ideas, guiones y herramientas de storytelling. Además, está diseñado para mejorar la productividad personal y profesional, apoyando tareas como la redacción, el análisis de información, el aprendizaje, la investigación y la asistencia profesional. Esto permite a los usuarios realizar sus actividades de forma más eficiente y con resultados de mayor calidad.

Acceso exclusivo y funcionalidades avanzadas

Con esta oferta, Movistar se posiciona como la primera marca en el mercado español en ofrecer ChatGPT Plus a sus clientes. El acceso a esta versión premium proporciona respuestas más rápidas, razonamientos más inteligentes, un mayor número de mensajes, la capacidad de manejar archivos más grandes, límites de uso más elevados y potentes herramientas para crear imágenes y vídeos. La compañía refuerza así su compromiso de liderar la innovación tecnológica al servicio de una experiencia accesible, útil y segura, apoyada en la red de telecomunicaciones líder en España.

Proceso de activación sencillo

El proceso para que los clientes de Movistar accedan a ChatGPT Plus es completamente digital y muy intuitivo. Los usuarios podrán activar su suscripción a través del área cliente en movistar.es o mediante la aplicación móvil Mi Movistar. Desde estas plataformas, se les proporcionará un código o enlace único para registrarse en la plataforma de OpenAI y empezar a disfrutar de inmediato de todas las ventajas de la versión Plus de forma gratuita durante los seis meses establecidos.