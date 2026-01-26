ControlGun: la “caja negra” de las pistolas de los policías que avisa cuando queda una bala

Publicado por AIDÉ ROBLES Creado: Actualizado:

ControlGun supone una evolución en el ámbito de la seguridad armamentística al prevenir lo que los expertos denominan “parálisis operativa”, aquel momento crítico en que un agente de policía se queda sin munición en plena intervención. Esta tecnología, fruto de la colaboración entre el instructor policial José Gálvez y el ingeniero leridano Pau Gairí , se distingue por su diseño no invasivo que mantiene todos los sensores y elementos electrónicos completamente separados de los mecanismos del arma.

El principio fundamental de esta innovación responde a una necesidad operativa real identificada por Gálvez después de años de experiencia formativa: bajo situaciones de estrés extremo, el cerebro humano es incapaz de contabilizar los tiros efectuados. Este dispositivo resuelve esta vulnerabilidad crítica mediante un sistema de alertas acústicas y vibratorias que notifica al agente cuando sólo queda el último cartucho, permitiendo realizar un “cambio de cargador operativo” manteniendo siempre una bala en la recámara.

Esta funcionalidad resulta vital en situaciones de alto riesgo en que cada segundo cuenta. Más allá de su aplicación inmediata en operativos policiales, ControlGun incorpora capacidades de registro digital que lo convierten en una auténtica “caja negra” para las armas de fuego.

El sistema registra cada acción hecha con el arma —tiros, recargas, cambios de cargador e incluso golpes— en una memoria interna inmodificable, transformando un mecanismo tradicionalmente analógico en una fuente de datos que pueden resultar cruciales para la reconstrucción de incidentes y la protección jurídica de los agentes.

El desarrollo recibe el apoyo del Grupo de Investigación de Procesamiento de la Señal y Robótica del EPS (UdL). La investigación en la electrónica, el funcionamiento y el algoritmo de inteligencia artificial del dispositivo forma parte de la tesis doctoral de Pau Gairí, tutelada por Marcel Tresanchez y Tomàs Pallejà . Además, la colaboración del Club de Tiro Olímpico de Lleida ha sido clave para hacer pruebas y para mejorar tecnologías vinculadas al tiro deportivo.

La solución a la “parálisis operativa”

La principal ventaja operativa de ControlGun radica en su capacidad para prevenir lo que el instructor José Gálvez identifica como “parálisis operativa”. Este fenómeno, observado repetidamente en entrenamientos, pasa cuando un agente sometido a estrés sigue apretando el gatillo de un arma que ya no dispara. En este momento crítico se produce una secuencia cognitiva que consume tiempo vital: primero la constatación de haberse quedado sin munición, después el procesamiento de esta información, seguido por la búsqueda de un nuevo cargador y finalmente el desbloqueo del arma. “Así estamos siempre con capacidad de fuego, que en realidad es capacitado de defensa”, subraya Gálvez al explicar la importancia de esta funcionalidad. El sistema de alertas tempranas de ControlGun permite en el agente mantener en todo momento su capacidad defensiva, pudiendo retirarse a una posición segura para efectuar la recarga sin quedar nunca completamente vulnerable.

Datos objetivos y transparencia

Un aspecto muy relevante es su función como dispositivo de registro digital. El sistema registra de forma automática cada acontecimiento relacionado con el uso del arma en una memoria interna no modificable, creando un registro cronológico objetivo que puede consultarse posteriormente para analizar intervenciones. “La información no se envía a ningún sitio, se queda guardada internamiento”, explica Gairí, que destaca el enfoque de procesamiento local que garantiza la seguridad de los datos. Eso tiene un gran valor en la reconstrucción de incidentes. Durante situaciones de alta tensión, los agentes pueden experimentar fenómenos psicológicos como la “visión de túnel” que distorsionan su percepción y memoria. El registro objetivo proporcionado por ControlGun ofrece una capa adicional de seguridad jurídica y transparencia.

Un entrenador virtual integrado

La capacidad formativa es otra faceta de ControlGun. El dispositivo también analiza con precisión la técnica de tiro, identificando errores específicos como problemas de “verticalidad” y “angulación” que afectan a la precisión del tirador. Esta monitorización detallada permite generar un “conjunto de sugerencias para el tirador” completamente personalizado. En la práctica, ControlGun transforma el arma en un instructor virtual capaz de identificar patrones individuales de error y proponer correcciones específicas, elevando significativamente la eficacia de los entrenamientos.

Los desafíos técnicos: una batalla contra los detalles

El desarrollo de ControlGun afrontó una multitud de pequeños desafíos, superados mediante un proceso iterativo de prueba y error. Entre los problemas específicos se encontraban movimientos no deseados en el chasis del dispositivo, interferencias provocadas por la luz solar que requirieron filtros especiales, y numerosos ajustes para garantizar la estabilidad del sistema en condiciones reales. “Lo más complicado de todo es ir sumando y superando cada uno de los problemas que aparecen”, resume Gairí.

El reto de la inteligencia artificial

En el corazón de ControlGun opera un algoritmo basado en inteligencia artificial que lo que intenta es aprender a “generalizar” como lo haría un cerebro humano. Así, el algoritmo tiene que funcionar correctamente con diferentes modelos de armas, cargadores de varios fabricantes y bajo condiciones variables, sin confundir las diferencias microscópicas que puede haber de fabricación (“tolerancias”), o las diferencias entre modelos y los acontecimientos significativos y característicos como tiros o recargas.

Aplicaciones estratégicas más allá de la seguridad inmediata

Además de la seguridad, los datos recopilados permiten implementar programas de mantenimiento preventivo basados en el uso real del arma, evaluar el rendimiento de diferentes tipos de munición y establecer sistemas de trazabilidad para el equipamiento policial. Aparte, el éxito de este desarrollo realizado en Lleida demuestra el potencial de la colaboración entre profesionales de primera línea y expertos en ingeniería.

¿Finalmente, Por qué es importante la prevención de la “parálisis operativa”?

Este término constituye uno de los momentos más vulnerables en cualquier intervención armada. Cuando un agente se queda sin munición sin saberlo, se produce una cadena de reacciones que lo deja vulnerable durante unos segundos. Varios estudios demuestran que bajo presión extrema, el cerebro prioriza la supervivencia sobre el recuento de tiros, por lo cual de repente se puede quedar sin munición y desprotegido. ControlGun compensa estas limitaciones cognitivas naturales.