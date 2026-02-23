Un podcast para entender hacia dónde van los Recursos Humanos: “Un negocio sin personas no se sostiene”

Publicado por Redacció Vint-i-dos Creado: Actualizado:

Tradicionalmente, el departamento de Recursos Humanos era visto como un lugar de gestión de nóminas, burocracia administrativa y control de fichajes. Pero esta imagen está viviendo una transformación radical. Hoy, la gestión de personas se ha convertido en uno de los activos más críticos de cualquier organización. Bajo esta premisa, el espacio de podcast “Estamos abiertos”, impulsado por Esofitec y el GRUPO SEGRE, ha estrenado su nueva temporada con la voluntad de explicar todos estos cambios.

Bajo la batuta de la periodista Mariví Chacón y con el análisis técnico de Jesús Gabás, consultor especializado de RRHH de Esofitec , el primer capítulo de la temporada ha decidido salir del estudio para pisar el asfalto. El escenario escogido no ha sido otro que la HR Expo en Madrid, el acontecimiento de referencia donde se cuecen las tendencias que marcarán el mercado laboral de los próximos años.

LA VOZ DE LOS RESPONSABLES

El podcast recoge el testigo presencial de profesionales que se enfrentan diariamente al reto de gestionar equipos en un entorno cada vez más volátil. Una de las responsables lo resumía con contundencia: “Todo el negocio, sin personas, no se podría sostener”. Esta frase, que podría parecer una obviedad, esconde un gran cambio: el paso de un departamento de “gestión” en un departamento de “cuidado y retención”.

Según se extrae de las conversaciones a la HR Expo, la prioridad ya no es sólo contratar, sino enamorar el talento. En un mundo donde la competencia es global, los departamentos de RRHH se han tenido que reinventar para ofrecer formación continua, planes de carrera personalizados y un clima laboral que fomente la salud mental y el bienestar.

DIGITALIZAR YA NO ES UNA OPCIÓN

Uno de los puntos más interesantes del análisis de Jesús Gabás es la radiografía de la madurez digital en nuestras empresas. Gabás identifica una realidad dual: por una parte, aquellas organizaciones que todavía acarrean sistemas obsoletos creados con “parches” informáticos y que ahora se ven obligadas a dar el gran salto profesional para no colapsar.

De la otra, las nuevas empresas que ya incorporan soluciones de vanguardia desde su nacimiento. Sin embargo, el mensaje de "Estamos abiertos” claro está y directo: la tecnología no es una varita mágica ni digitalizar es una cuestión de estética corporativa ni de seguir modos vacías. Se trata de una herramienta operativa que sólo funciona si hay una cultura de empresa que el amparo. Introducir software de última generación sin una visión estratégica previa sólo genera frustración en la plantilla y un despilfarro de recursos.

A pesar de este avance, el podcast también pone el dedo en la llaga en un tema pendiente: la visibilidad. Los profesionales del sector reconocen que, para consolidar este nuevo rol estratégico, todavía necesitan un apoyo más explícito y firme de las direcciones generales. No se trata sólo de estar en el organigrama, sino de tener voz y voto en las decisiones que mueven el futuro de la compañía.

UN ESPACIO DE CONSULTA PERMANENTE

“Estamos abiertos” no quiere quedarse en la teoría. La misión del podcast es resolver las dudas que surgen en el día a día: como gestionar las vacaciones, como optimizar una nómina, de qué manera aplicar los nuevos permisos legales o cómo mejorar el liderazgo de equipos híbridos.

En un contexto donde las decisiones de Recursos Humanos impactan directamente en la vida de las personas, el espacio es una parada obligatoria para quien quiera entender no sólo hacia dónde van las empresas, sino hacia dónde va nuestra sociedad laboral.