Digitalización, talento y voces del sector

En este capítulo especial de "Estamos abiertos", salimos a la calle para escuchar la realidad de los departamentos de recursos humanos. De la mano de Mariví Chacón y nuestro colaborador habitual, Jesús Gabás , Consultor de RRHH en Esofitec, analizamos los testimonios de diversos responsables de Recursos Humanos recogidos en la HR Expo.

Exploramos cómo el área de RRHH ha dejado de ser un departamento puramente administrativo para convertirse en un eje estratégico que sostiene el negocio a través de la gestión del talento y la cultura organizacional.