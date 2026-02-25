Publicado por Redacció Vint-i-dos Creado: Actualizado:

Este hito, oficializado durante la cumbre celebrada en Uppsala (Suecia), no representa sólo un éxito administrativo, sino un salto de escala estratégico. Al ingresar en este consorcio, que celebra ahora su 25º aniversario, la UdL pasa a formar parte del núcleo duro de la investigación europea, transformándose “desde las raíces” para alinearse con los estándares más exigentes de internacionalización.

La alianza ELLS redefine el papel de las instituciones académicas ante las crisis globales. Con una red consolidada de 11 miembros europeos y dos universidades asociadas internacionales de prestigio —la Hebrew University of Jerusalem (Israel) y la Lincoln University (Nueva Zelanda)—, la misión del consorcio es clara: garantizar la seguridad alimentaria, fomentar la sostenibilidad ambiental y potenciar una economía rural resiliente. Para la UdL, esta unión significa posicionar su hub agrobiotech en el epicentro de las decisiones europeas, colaborando con una élite que entiende las ciencias de la vida como el motor de progreso del siglo XXI.

La “ Champions League ” de la agronomía y las ciencias forestales

La entrada de la UdL a ELLS se tiene que leer en clave de competitividad global. Compartir mesa de trabajo con las instituciones que lideran los rankings de universidades QS y Shanghai no es sólo una cuestión de prestigio, sino de acceso a un ecosistema de conocimiento de alto impacto. El consorcio aglutina lo mejor de la investigación agroalimentaria mundial, creando una red donde la excelencia se retroalimenta.

La potencia académica de esta alianza queda reflejada en la siguiente comparativa:

• Wageningen University (Países Bajos) #1 Mundial (QS): Líder absoluto en Agricultura y Ciencias Forestales.

• SLU (Suecia) #8 Mundial (Shanghai): Referente en Veterinaria (Top 30) y Ecología.

• Univ. Hohenheim (Alemania) #1 de Alemania: Excelencia en Bioeconomía y Nutrición Humana.

• BOKU Wien (Austria) Top 76-100 Mundial: Especialista en Ciencias Agrarias y Ambientales.

• Universidad de Lleida (España) Top 75 Mundial (Shanghai): Hub clave en Ciencia de los Alimentos y Producción Vegetal

Más allá de estos líderes, la alianza destaca por su vitalidad en varias regiones europeas. Instituciones como la Warsaw University of Life Sciences (SGGW), líder en Polonia, o la Czech University of Life Sciences Prague (CZU), referente, en sostenibilidad, muestran una progresión meteórica que fortalece la red en la Europa del Este. También es relevante el papel de la Estonian University of Life Sciences, la única de su país en el Top 100 de QS en el sector.

También participan UNITUS (Viterbo, Italia), el Instituto Agro (Montpellier, Dijon, Rennes en Francia) y la Norwegian University of Life Sciences.

En este mosaico, la UdL se erige como el baluarte del sur de Europa, aportando un conocimiento indispensable en nichos como la fruticultura y la gestión forestal mediterránea, áreas donde se sitúa en el Top 5 mundial por su especialización en la adaptación al cambio climático.

Misión y retos: Más allá de la investigación académica

Los retos que aborda ELLS —alimentación, medio ambiente y economía rural— son de naturaleza poliédrica y no admiten soluciones desde disciplinas aisladas. La alianza apuesta por una transversalidad radical: para transformar el sistema productivo hacen falta expertos en genética, pero también en economía circular, derecho ambiental, educación y digitalización. Incluso ámbitos como la historia, el patrimonio y el lenguaje juegan un papel clave en la comprensión y el mantenimiento de las estructuras rurales europeas. Esta colaboración interuniversitaria tiene un valor transformativo para el tejido empresarial y social de las tierras de Lleida. Al integrarse en esta élite, la UdL actúa como catalizador para las empresas agroalimentarias locales, facilitándoles el acceso a innovaciones de frontera y a redes internacionales de valor. La misión es clara: construir una economía rural que no sólo sea productiva, sino también inclusiva y arraigada en el territorio. Este compromiso con la sociedad leridana garantiza que la excelencia académica se traduzca en una mejora tangible de la competitividad regional y el bienestar ciudadano.

Proyecto DOC-BEST : Construyendo el doctorado europeo del futuro

Uno de los pilares de este campus global es la formación de investigadores de élite. El proyecto DOC-BEST, financiado por la Unión Europea e iniciado en diciembre de 2025, es la herramienta con qué ELLS quiere revolucionar la educación doctoral. Con la participación de 7 socios europeos y un hito clave marcado en el calendario —la reunión estratégica en Rennes (Francia) en enero de 2026—, el proyecto busca crear profesionales capaces de gestionar la complejidad de la producción sostenible en Europa.

La UdL asume un liderazgo clave en este proyecto, oye a la responsable de crear y mantener la base de datos compartida de tesis doctorales de todo el consorcio. Esta infraestructura digital es el fundamento para facilitar las co-direcciones internacionales y caminar hacia un futuro título de doctorado transdisciplinario europeo. En esta iniciativa colaboran varios centros de la UdL:

• El ETSEAFIV: aportando su conocimiento en sistemas productivos sostenibles.

• La Escuela Politécnica Superior (EPS): con la pericia en innovación docente basada retas.

• La Escuela de Doctorado: que gestiona quince programas de investigación, garantizando el rigor académico del proyecto.

ELSA : El estudiantado como motor y corazón de la alianza

En el EuroLeague, el estudiantado no es un sujeto pasivo, sino el corazón de la gobernanza. La asociación ELSA (ELLS Student Association) es el organismo que canaliza esta participación. Cada universidad miembro aporta dos representantes que tienen voz y voto directo en los órganos de decisión, incluidas las reuniones de rectores. Esta estructura es casi única en el panorama universitario internacional y garantiza que las políticas educativas estén alineadas con las necesidades reales del mercado laboral y las inquietudes de las nuevas generaciones. El impacto de ELSA es profundo y visible en el congreso anual de estudiantes, un acontecimiento de alto nivel científico organizado autónomamente que reúne a más de 300 participantes de grado, máster y doctorado cada año.

Recientemente, al encuentro de Uppsala, las representantes de la UdL tuvieron un papel protagonista, reafirmante que la movilidad no es sólo un intercambio de créditos, sino una escuela de liderazgo y de creación de redes de contactos que acompañarán los futuros graduados durante toda su vida profesional.

EUI y ELLS-STAR: Hacia un campus europeo integrado

La ambición de ELLS se materializa en proyectos que buscan la plena integración institucional. La iniciativa Erasmus-EUI (Universidades Europeas) reorienta la formación hacia el liderazgo en la transición ecológica, revisando programas (introduciendo competencias para ser motores de cambio) y ofreciendo mentorías que preparan a los estudiantes para los retos del cambio climático y otros.

En paralelo, el proyecto ELLS-STAR tiene como objetivo integrar la investigación en los programas de grado y máster para desarrollar habilidades digitales y resiliencia crítica. Es aquí donde destaca un aspecto innovador de la estrategia de la UdL: su participación en ELLS-STAR es liderada desde la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social. Este enfoque es clave para entender que la sostenibilidad no sólo depende de la tecnología, sino de los cambios en los hábitos de consumo y el comportamiento humano.

Formación flexible: Escuelas de verano y el valor de las microcredenciales

La oferta formativa de ELLS destaca por su flexibilidad y conexión con el mundo real. Les escuelas de verano son el ejemplo perfecto: cursos intensivos donde el alumnado trabaja en retos propuestos por empresas y administraciones. Como reconocimiento a su excelencia, la UdL ha sido designada para organizar la Escuela de Verano de 2027 sobre Mejora Genética Vegetal. Este encargo es un aval directo a la pericia del ETSEAFIV en el desarrollo de variedades de cereales adaptadas al estrés climático.

Esta formación de élite se está adaptando al modelo de microcredenciales, un sistema que el Centro de Formación Permanente de la UdL está impulsando con fuerza. Estas acreditaciones supra-estatales permiten certificar competencias específicas (como el uso de la IA en sanidad vegetal o la robótica contra las malas hierbas) sin las pesadas barreras de homologación administrativa.

Están diseñadas tanto para estudiantes como para profesionales en activo, fomentando un aprendizaje a lo largo de la vida (long-life learning) que es vital para mantener la competitividad del tejido agroindustrial de Lleida.

La alianza también cuida su capital humano mediante las “Staff Weeks”. Estas semanas de intercambio para el Personal Docente e Investigador (PDI) y el Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS) permiten compartir buenas prácticas en gestión y docencia, transformando la cultura interna de la UdL para hacerla más ágil, internacional y eficiente.