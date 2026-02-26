Adiós a la barra de búsqueda: la tecnología que está cambiando cómo compramos con el móvil

El entorno del comercio electrónico ha entrado en una fase en que la inmediatez ya no es un valor añadido, sino una expectativa. El móvil se ha transformado en un acelerador de experiencias que integra funcionalidades avanzadas como la búsqueda visual, el escaneo inteligente de códigos y el reconocimiento instantáneo de productos. Empresas como Reskyt-The Appselling Company desarrollan aplicaciones nativas que eliminan barreras en el proceso de descubrimiento y compra.

Y es que en el mercado actual la distinción entre canal físico y digital se ha desvanecido. “Los consumidores esperan interacciones sin fricciones, pero muchos entornos siguen dependiendo de barras de búsqueda tradicionales y múltiples pasos intermedios, en los que cada toque adicional es una fricción y reduce la intención de compra,” explica Rafa Martínez Navarro, CPO de Reskyt, compañía que trabaja para adaptar la tecnología al comportamiento humano.

Por eso las aplicaciones móviles que desarrollan no replican simplemente el eCommerce tradicional, sino que incorporan funcionalidades para reducir el esfuerzo durante el proceso de compra.

TECNOLOGÍA PARA TRANSFORMAR LA BÚSQUEDA

La innovación en mobile commerce pasa por integrar varias funcionalidades avanzadas, como: la búsqueda visual, que permite encontrar productos a partir de una imagen, eliminando la necesidad de descripciones textuales; el escaneo inteligente de códigos EAN o QR, que transforma cualquier entorno físico en un punto de acceso directo en el catálogo digital; el reconocimiento instantáneo de productos, que conecta aquello que el usuario ve con lo que puede comprar; o los sistemas de descubrimiento sin interrupciones, que ofrecen una experiencia fluida y coherente con el contexto del cliente. Son tecnologías que reducen la carga mental en cada interacción y simplifican el proceso de compra.

CASOS REALES DE APLICACIÓN

Varias empresas han implementado este enfoque con resultados mesurables. Casa del Libro, Tea Shop i Tradeinn, por ejemplo, han integrado estas funcionalidades en sus aplicaciones móviles. Los usuarios pueden escanear el código de un libro, identificar un producto mediante una imagen o acceder a información ampliada en según.

El resultado es una experiencia más intuitiva y alineada con las expectativas de los consumidores. Cuando una aplicación entiende lo que el usuario está viendo, en lugar de obligarlo a describirlo, la percepción de valor aumenta y la confianza con la marca se refuerza significativamente.

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO EN EL DIGITAL

El móvil ya es un espacio en que convergen inspiración, información y decisión de compra. Ahora, donde la atención de los usuarios es limitada y la competencia es global, transformar la experiencia móvil en un proceso natural representa una decisión estratégica de crecimiento para las empresas.

El objetivo no es añadir más funcionalidades por innovar, sino simplificar el proceso y eliminar barreras. La reducción de fricciones en cada punto de contacto con el usuario se traduce en mejoras mesurables en las tasas de conversión y en el rendimiento global de los canales digitales de venta.