La pedregada de dimarts va afectar més de 2.600 hectàrees de cultius a Lleida

Els danys van del 15 al 60% dependent de la zona

© Peres danyades per la pedra en una imatge d'arxiu.







Taula d’afectació de la pedregada

La tempesta amb calamarsa que ahir dimarts va caure a les comarques del Segrià, la Noguera, el Pla d’Urgell i l’Urgell va afectar més de 2.600 hectàrees de cultius, segons les estimacions del departament d’Agricultura.El xàfec va afectar alguns municipis de la zona nord de la comarca del Segrià, caient de forma més intensa sobre els municipis d’Almenar, Alfarràs i Gimenells i Pla de la Font i Almacelles, i amb menys intensitat i barrejada amb aigua a Lleida, Sucs, Alcarràs, Raïmat, Benavent de Segrià, Alpicat, Rosselló, Torrefarrera, Corbins, Alcoletge, Vilanova de Segrià i Vilanova de la Barca.A la Noguera va resultar afectat de forma més important el municipi d’Ivars de Noguera i amb poca intensitat La Sentiu de Sió, Bellcaire d’Urgell, Albesa i Algerri.A les comarques de l’Urgell i Pla d’Urgell els danys que es van produir no són significatius, ja que la pedra anava acompanyada de molta aigua i la mida va ser molt petita.El cultiu més afectat és la fruita dolça, amb danys molt variables, destacant l’afectació en pera, nectarina i préssec. A les zones menys afectades es preveuen danys d’entre el 10 i el 15% de la producció, amb pedres d’un 0,5 centímetres de diàmetre.A les zones on hi va haver més afectació dels municipis d’Almenar, Alfarràs i Ivars de Noguera els danys arriben fins a un 40-60%. Segons Agricultura, els forts vents que van acompanyar la tempesta han sumat danys sobretot en el cultiu de la pera.En el cas d’Ivars de Noguera també van resultar afectades 15 hectarees de cereal d’hivern, amb dany al voltant del 15%.