Agricultura iniciarà aquest estiu la concentració parcel·lària d'Arbeca, Els Omellons i la Floresta

La consellera Serret ha entregat aquest divendres les escriptures als propietaris d’Alfés

Inici de la concentració parcel·lària d’Arbeca, Els Omellons i La Floresta

La consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, ha lliurat aquest divendres les escriptures de propietat de la concentració parcel·lària a Alfés, dins del regadiu Segarra-Garrigues. Serret ha afirmat que “avui és un dia esperat i hem de continuar treballant amb un projecte de país tan important com el Segarra-Garrigues”. Per a la consellera, “tot el país ha de ser molt conscient del valor del reg per al futur del territori i de la seva gent. Es tracta de contribuir plegats al desenvolupament d'una agricultura i ramaderia més competitives i sostenibles, que permetin garantir les rendes i fixar la població al territori, així com la millora de les condicions de vida”.L’impacte econòmic de la concentració parcel·lària en el compte de resultats de les explotacions ubicades en la zona, que compta amb una superfície de 2.057 hectàrees i 370 propietaris beneficiats, representa una disminució de les despeses corrents al voltant del 15%, segons Agricultura.Aquest estalvi és conseqüència de la disminució de la distància entre les diferents finques que conformen les explotacions, en reduir-se el nombre total de parcel·les de conreu en més d’un 57% respecte del nombre inicial. El reg d’aquesta zona, que pertany al sector 12 del Segarra – Garrigues, és possible gràcies a la captació directa d’aigua del riu Segre mitjançant un bombament al terme municipal d’Albatàrrec.Les obres de la xarxa primària de regadiu a Alfés es van executar de 2005 a 2009, i les de la xarxa secundària, que porta el reg a les finques, s’han executat principalment entre 2007 i 2012 i han finalitzat aquest mateix any 2017.D’altra banda, la consellera ha anunciat que el departament d’Agricultura està a punt de donar una nova empenta a les obres de concentració parcel·lària en l’àmbit del regadiu Segarra – Garrigues, amb l’execució de les corresponents a la zona d’Arbeca, Els Omellons i La Floresta, que s’iniciaran aquest estiu i que tindran una durada de sis mesos.Les obres inclouen una primera fase d’execució de la xarxa de camins, eliminació dels camins que ja no seran necessaris per a l’accés a les noves finques, l’afitament d’aquestes, i les corresponents mesures correctores orientades a donar compliment a la declaració d’impacte ambiental.Així, s’actuarà en 26,2 quilòmetres de la xarxa de camins, dels quals 7,7 són de nova obertura. D’altra banda, s’eliminarà 11 quilòmetres de camins en desús i es col·locarà 3.453 fites.