Un nova llei podrà obligar a arrendar finques abandonades

La norma, que inicia el tràmit parlamentari, també preveu informes d’impacte agrari || Està consensuada amb el sector

El projecte de llei d’Espais Agraris preveu la possibilitat d’obligar a posar en arrendament finques abandonades o en desús. Així ho van explicar organitzacions agràries i cooperatives després de la reunió de la Taula Agrària que va presidir ahir a Barcelona la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret. Mentre el departament destacava l’aval del sector al text, tant Unió de Pagesos com JARC-COAG i la Federació de Cooperatives remarcaven la importància que aquesta norma, que entra ara al Parlament i que confien que s’aprovi per tràmit d’urgència, aposti per preservar els espais agraris.El text inicia ara el tràmit parlamentari i el sector