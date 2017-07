El sector porcí adverteix del risc de crear una

Grans empreses remarquen les fortaleses però alerten de les debilitats de cara a les incerteses de futur || Divisió d’opinions sobre el paper que tindrà la Xina pel que fa a l’exportació local

Els números del porcí tant de Lleida com català i estatal són espectaculars, liderant amb Alemanya el sector europeu i sent la quarta productora mundial i la tercera potència exportadora, només darrere dels Estats Units i el sector germànic. Així va quedar ahir de manifest en la jornada sobre el futur del sector porcí organitzada per Agrobank en què tant experts com empreses líders van al·ludir als riscos que ha d’afrontar el porcí si no vol ser un gegant amb peus de fang. La producció es troba en un moment dolç gràcies a les millors cotitzacions en tres anys, però això no pot traduir-se en un creixement descontrolat i la creació d’una bombolla sinó que l’aposta ha de ser per la millora de la competitivitat. Així ho van posar de manifest el gerent de Patel (Grup Vall Companys), Albert Morera, i el grup conseller delegat del Grupo Jorge, Sergio Samper, i també ho va insinuar el catedràtic emèrit de la Politècnica de Madrid, Carles Buxadé.

Els ponents, entre els quals es trobava també el director executiu de Noel Alimentaria, Joan Costa, van deixar clara la dependència del sector de l’exportació ja que Espanya produeix un 50% més del que consum. I precisament el consum es preveu que continuarà baixant als mercats madurs com Espanya o la UE per la pressió dels animalistes i contra les proteïnes animals.



Empreses dubten de les plantes com a solució i en defensen l’ús com a adob com a sortida més òptima

Les diferències apareixen a l’hora de valorar la Xina. Mentre que Buxadé augura que la demanda del gegant asiàtic s’enfonsarà en un termini de 5 a 7 anys, perquè incrementarà la producció pròpia, les empreses que van participar a la taula redona són menys pessimistes. Això sí, consideren que el potencial del mercat xinès és més de productes de segones categories que de peces nobles, com el llom.

Poc abans, el secretari general d’Agricultura i Alimentació del ministeri del ram, Carlos Cabanas, havia anunciat l’avenç de les negociacions entre Espanya i la Xina per incrementar els establiments espanyols autoritzats per exportar carn al país asiàtic. Cabanas va fer una crida al sector a estar en guàrdia en matèria sanitària i va recordar que la pesta porcina africana és present als països d’Europa i la febre aftosa, a l’Àfrica. L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, també va destacar la importància de les garanties sanitàries per mantenir l’exportació.

Mentre des de la conselleria es va remarcar l’esforç sobre purins, Samper va defensar que la millor sortida és el seu ús com a adob de terres, ja que va argumentar que les plantes de cogeneració no són la solució per al problema mediambiental.