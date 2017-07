El porcí registra el benefici més gran en deu anys, amb 20 € per porc d’engreix, segons UP

REDACCIÓN 13/07/2017 a les 05:04

Demana aprofitar els bons resultats del semestre per invertir en bioseguretat i gestió de purins per garantir les exportacions || Critica la Generalitat per la restricció a ampliar o fer granges