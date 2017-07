Davant una combinació de gelades tardanes amb la prematura arribada de la calor || En comarques com la Segarra o l’Urgell, el descens en blat assoliria el 13% i de fins al 62% en ordi al Sobirà

UP preveu una reducció de fins a un 15 per cent en la producció de blat i ordi

El responsable de cultius herbacis d’Unió de Pagesos (UP), Santiago Caudevila, va anunciar que es preveuen unes pèrdues a la collita de blat i ordi de fins un 15 per cent a tot Catalunya. Segons el responsable nacional dels cultius herbacis del sindicat, el descens “és encara més greu” en cultius com els pèsols, amb reduccions d’entre un 30 i un 80 per cent per la combinació en aquesta campanya de gelades tardanes i també a la prematura arribada de la calor.

Caudevila va calcular que la collita de blat, que ha patit la gelada i la calor del maig, es reduirà fins un 13 per cent respecte de l’última mitjana registrada (2014-2016) amb unes minves a les comarques de la Segarra i l’Urgell entorn del 30 per cent.

La collita d’ordi, també afectada per la gelada, podria arribar a registrar descensos importants en algunes comarques de Lleida, de fins un 62 per cent al Pallars Sobirà.

S’espera, en canvi, una collita a l’alça de la colza, sobre el 20 per cent, ja que la superfície de cultiu s’ha duplicat des del 2012. Aquestes són les dades globals, però hi ha excepcions específiques, ja que a la Segarra es preveu una disminució de la collita de colza per la mala implantació del cultiu aquest últim hivern.

A més a més, en aquests últims anys les pluges no s’han prodigat durant els mesos d’agost i setembre i s’ha sembrat menys.

Per tot plegat, el responsable d’herbacis d’Unió de Pagesos va apressar el departament d’Agricultura que faci una valoració ràpida i precisa del rendiment dels cultius, perquè els municipis en els quals s’hagin detectat pèrdues superiors al trenta per cent puguin optar a les indemnitzacions que els corresponen per les inclemències climatològiques.

D’altra banda, Caudevila va explicar que el productor, davant d’uns anys difícils, està obligat a tirar de patrimoni i continua treballant la terra, mentre que a poc a poc veu com estan entrant grans corporacions comprant terreny amb un clar perill que es comenci una nova faceta especulativa en el cereal.

Pel que fa al blat farratger, el preu és de 192 euros per tona, mentre que el preu òptim hauria d’arribar als 212 euros, mentre que en l’ordi la cotització assoleix els 170 euros/tona a Barcelona, sense arribar a uns mínims 190 euros/tona.

Un dels motius principals d’aquesta situació és que el setanta per cent del cereal que es consumeix al país s’ha d’importar.

Tres anys seguits per sota dels costos de producció

Caudevila va lamentar que el sector cerealístic registra per tercer any consecutiu pèrdues pels preus que no arriben a sufragar els costos de producció. Va posar com a exemple que el blat panificable cotitza a la llotja de preus de Barcelona a 199 euros per tona, quan el preu òptim que hauria de cobrar el productor seria d’uns 225 euros.