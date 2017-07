Platerina, aposta de futur

REDACCIÓN 16/07/2017 a les 05:08

Fruita de pinyol plana amb la pell de nectarina que permet aconseguir millors preus al mercat per al productor || Representa un cultiu no exempt de problemes per superar i que de moment requereix unes pràctiques de cultiu molt cuidades per obtenir fruits amb un tancament òptim