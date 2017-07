Agricultura admet el risc que arribi el bacteri devastador per a l’olivera

M ig centenar de tècnics de les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) van assistir ahir a una jornada tècnica a l’escola agrària de Tàrrega sobre el bacteri Xylella fastidiosa organitzat per la conselleria d’Agricultura. El responsable de Sanitat Vegetal del departament de la Generalitat, Jordi Giné, va explicar que l’objectiu és que “els tècnics sàpiguen com han d’actuar en cas que entri el bacteri a Catalunya, així com detectar els símptomes, fer prevenció i controlar-lo”.

En aquest sentit, Giné va assegurar que “hi ha risc que el bacteri ens afecti, ja que s’han detectat casos a França, Itàlia i, més recentment, a Illes Balears i al País Valencià”.

La jornada, que es porta a terme en diferents punts de Catalunya, forma part d’una campanya informativa per evitar que la plaga s’introdueixi i s’estengui a Catallunya. La Xylella fastidiosa és un bacteri que ataca més de tres-centes espècies de plantes i que podria afectar greument cultius molt importants a Catalunya, com ara l’olivera, l’ametller i la vinya, entre d’altres. A Alacant, la conselleria d’Agricultura ha intensificat les prospeccions entorn del focus detectat fa unes setmanes i manté un pla de contingència en un radi de deu quilòmetres.