El sector farratger apressa suport per recuperar mercats

La producció ecològica, una alternativa de cultiu amb demanda a l’alça || La UE autoritza avançar el pagament d’ajuts de la PAC

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El sector farratger espanyol, liderat en bona manera per Lleida i la producció de la vall de l’Ebre, ha abordat amb el ministeri d’Agricultura les perspectives de posicionament d’aquest sector als mercats exteriors i l’evolució del comerç exterior, i ha analitzat la necessitat de realitzar actuacions per recuperar el posicionament a determinats mercats, en els quals les quantitats exportades han anat disminuint. En una reunió recent portada a terme a Madrid, es va plantejar la implicació que la prohibició de l’ús de fitosanitaris podrà tenir en el sector farratger, i es va esmentar com una alternativa al sector la diversificació