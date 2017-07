Centrals només entren fruita de pinyol de gran calibre per l’elevat estoc

La situació ha disparat l’alarma entre els fructicultors, que temen haver de deixar producte als arbres || UP exigeix la presa de mesures de forma urgent

El mercat de la fruita de pinyol no reacciona. Fa dies que algunes centrals fructícoles emmagatzemen préssecs i nectarines i no accepten l’entrada de producte si no és de calibre elevat. Així ho va afirmar ahir el responsable del sector de la fruita d’Unió de Pagesos (UP), Xavier Gorgues, que va destacar que la situació ha provocat l’alarma entre els agricultors lleidatans, que temen que hauran d’arribar a deixar producció als arbres sense collir, si no tenen cooperatives o empreses que l’acceptin.Els problemes i l’estoc de fruita van començar la setmana passada, però la situació s’ha agreujat aquesta, va explicar