© Marxa lenta d'Alcarràs a Barcelona pels baixos preus de la fruita de pinyol

La plataforma en defensa del sector de la fruita porta a terme avui una marxa lenta amb cotxes i furgonetes des d'Alcarràs i fins a Barcelona per l’autopista AP-2 i l’autovia A-2, per confluir davant de la seu de la delegació de la Unió Europea a la capital catalana per protestar pels baixos preus de la fruita., la marxa genera importants cues de quatre quilòmetres de vehicles en marxa lenta.D’altra banda, Torrelameu acollirà avui una reunió d’alcaldes en la qual es preveu aprovar un manifest a favor de l’agricultura i en contra dels preus actuals de la fruita, especialment la de pinyol. El col·lectiu prepara diferents accions per conscienciar els ciutadans que sense pagesos no hi ha futur.D’altra banda, el sector fructícola de Fraga i la comarca del Baix Cinca, al costat de la direcció de Merco Fraga i representants sindicals, van acordar divendres passat sol·licitar de manera urgent a les administracions augmentar les quotes de retirades que han de fer-se per salvaguardar la rendibilitat del sector fructícola; que s’estableixi l’estat de “crisi greu” i mesures per al mercat de fruita de pinyol i reconduir les vendes al mercat rus.