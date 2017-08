El sector de la fruita de pinyol trasllada a Barcelona la ‘guerra’ contra els preus

Més d’un centenar de pagesos exigeixen a la UE retirar “ja” 40.000 tones de fruita

© Els manifestants van parar al Bruc per decidir com seguir.

© Els manifestants van parar al Bruc per decidir com seguir.

© Els manifestants van parar al Bruc per decidir com seguir.

© Els manifestants van parar al Bruc per decidir com seguir.

© Els manifestants van parar al Bruc per decidir com seguir.

© Els manifestants van parar al Bruc per decidir com seguir.

© Els manifestants van parar al Bruc per decidir com seguir.

Més d’un centenar de pagesos lleidatans va col·lapsar ahir l’autovia A-2 en una marxa lenta des d’Alcarràs fins a Barcelona per protestar per la greu crisi que travessa el sector de la fruita pel veto rus a les importacions agrícoles europees vigent des del 2014. Els pagesos exigeixen retirar “ja” del mercat 40.000 tones de fruita de pinyol.

Més d’un centenar de pagesos convocats per la Plataforma en Defensa de la Fruita Dolça d’Alcarràs i Asaja Lleida, repartits en mig centenar cotxes, van marxar ahir d’Alcarràs a Barcelona en defensa del sector de la fruita dolça, “un sector en la ruïna” del qual amb prou feines poden viure. La seua destinació, la seu de la Comissió Europea a Barcelona, on els va rebre el representant de Brussel·les, Ferran Tarradellas. Allà van transmetre al representant europeu la seua demanda que Europa retiri 40.000 tones de fruita de pinyol que hi ha en estoc a causa del veto rus “que fa 5 anys que força els preus a la baixa” i arruïna els pagesos, va asseverar Jaume Molló, vicepresident de la plataforma. També van demanar que es fixi un preu mínim que garanteixi la supervivència dels qui la produeixen.

Encara no s’havia fet de dia quan els primers pagesos van arribar a Alcarràs, des d’on van anar a 50 quilòmetres per hora per l’autovia fins a Barcelona. Els Mossos d’Esquadra, que escortaven els agricultors, els van advertir que “per motius de seguretat” només podien ocupar un carril, demanda que va disgustar molts dels presents. A la mitja hora de marxa, els vehicles ocupaven ja els tres carrils disponibles, i tret d’un petit cop que ni tan sols no va aturar els cotxes implicats, no hi va haver incidents. En alguns punts van provocar retencions de fins a 4 quilòmetres.

A dos quarts de deu del matí es van retrobar a l’àrea de servei del Bruc, on van ser informats que la Guàrdia Urbana els escortaria a Barcelona. Durant el descans anaven comentant la jornada en petits grupets. “Sempre som els mateixos, si no ve més gent, no podem fer alguna cosa més grossa”, comentava Albert, mentre que altres companys asseguraven que la marxa s’hauria d’haver convocat a l’inici de la campanya de fruita de pinyol. Era el migdia quan Pere Roqué, president d’Asaja-Lleida, al costat de Jonathan Sanjuán, president de la Plataforma, entraven a l’edifici de la Comissió Europea, al passeig de Gràcia. La trobada va durar mitja hora, i van entregar un manifest amb les seues exigències, que serà enviat a Brussel·les perquè el rebi el comissari europeu d’Agricultura, Phil Hogan. A l’acabar, Roqué i Sanjuán van ser rebuts amb aplaudiments pels seus companys, entre els quals hi havia membres d’UP i JARC-Coag, que hi van acudir a títol personal, malgrat que els seus sindicats no van participar en la protesta.

Entre mirades de curiosos, van assegurar que Tarradellas es va comprometre que obtindrien una resposta al més aviat possible i van alertar que si aquesta no era del seu grat els pagesos i les seues famílies tallaran l’avinguda Diagonal de Barcelona i l’ompliran de fruita. “35.000 famílies i 18 sectors viuen de nosaltres, no conreem fruita per tirar-la. És una vergonya amb la de gana que hi ha al món”, va dir Roqué, a la qual cosa Sanjuán va afegir que “la fruita és un sector en crisi, que la Unió Europea ens rescati com va fer amb la banca”, ja que produir un quilo de fruita els costa 30 cèntims, i els el compra a 15 o 20 cèntims.