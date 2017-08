Les previsions europees de poma cauen un 21%

REDACCIÓ Actualitzada 10/08/2017 a les 16:16

Els assistents al congrés Prognostruit de Lleida es mostren optimistes en la millora de les cotitzacions

© Un moment del congrés Prognostruit que se celebra a la Llotja de Lleida. Magdalena Altisent

Les previsions de collita europees de poma d’aquest any són de 9,3 milions de tones, un 21% menys que les de la passada campanya i un 23% inferiors a la mitja dels últims tres anys, segons les dades fetes públiques aquest dijous en el congrés internacional Prognosfruit que se celebra a la Llotja de Lleida.



La major productora europea de pomes, Polònia, serà també la més afectada amb un descens del 29% en la seva producció. Per varietats, la poma que decreix més en volum és la Golden, que perd un 18% de la seva producció.



Les previsions han creat un clima d’optimisme entre els assistents al congrés i la sensació de que hi ha una oportunitat per a gestionar millor l’oferta i obtenir preus més alts. També la poma per a indústria es preveu que pugui millorar les seves cotitzacions.



D'altra banda, les previsions de pera situen el volum per a la propera campanya en 2.150.000 tones, un 1% per sota de l’anterior i un 8% inferior a la mitjana dels darrers 3 anys.



La varietat més afectada en volum per aquest descens ha estat la pera Conference, sobretot a Bèlgica i Holanda a causa d’inclemències meteorològiques. En aquest cas, Espanya manté les seves previsions al mateix nivell que l’any passat.



Segons Manel Simon, director d’Afrucat, aquesta diferència en les previsions de pera respecte a Bèlgica i Holanda “ens ha de permetre aprofitar la conjuntura per a que el comerç sigui més fluid i els preus més dignes”.



Segons el director de WAPA, Philippe Binard, “les dades fan preveure un panorama amb un equilibri profitós per a tothom sense perjudici del consumidor”.



Les conseqüències del veto rus han portat als països productors a obrir nous mercats, focalitzant les noves exportacions cap a l’Àsia i Sud Amèrica.