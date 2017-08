Aragó ultima manifestacions a favor de la fruita de pinyol

Els agricultors de fruita de pinyol, convocats pels sindicats Asaja d’Osca, UAGA-COAG i amb la participació de membres de la Plataforma en Defensa de la Fruita, es van reunir ahir a Mercofraga per decidir quines noves mobilitzacions podrien dur a terme en protesta per la crisi de preus del sector i per exigir que l’administració central pressioni la Comissió Europea per permetre la retirada de fruita.

En aquest sentit, tenen previst reunir-se dilluns vinent amb les diverses organitzacions agràries catalanes per proposar de portar a terme les mobilitzacions de forma unitària.