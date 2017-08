Serret demanarà que es reassigni a Catalunya la quota de retirada de fruita que sobri d'altres regions

Les sol·licituds de retirada de fruita de pinyol acordades per Brussel·les s'han esgotat en només 24 hores

La setmana del 18 de setembre es convocarà el grup d’experts que haurà d’analitzar la situació actual del sector fructícola català i treballar per definir un pla de futur que garanteixi la seva viabilitat. Així s’ha acordat aquest dimecres en la reunió de la Taula Agrària, convocada per la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, que ha reunit els responsables d’Agricultura amb els representants del sector (Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i Afrucat).Aquest grup de treball estarà format per Administració, representants del sector i experts i especialistes en el sector fructícola i serà liderat pel departament d’Agricultura. “L’objectiu és garantir la viabilitat d’aquest sector, que porta anys arrossegant greus crisis de preus, identificant tots els canvis estructurals que cal fer per adaptar-lo a l’evolució dels mercats”, ha dit Serret.En la reunió d’aquest dimecres s’ha informat que en només 24 hores els productors catalans i aragonesos ja han sol·licitat poder retirar del mercat més de 27.000 tones de fruita, que supera la quota total assignada a l’Estat espanyol la setmana passada, que és de 19.550 tones. Davant d’aquesta situació, s’ha acordat que la consellera Serret sol·licitarà al Ministeri d’Agricultura (MAPAMA) i a la Comissió Europea (CE) que reassigni la quota que sobri d’altres països, com ara Itàlia o Grècia, si aquests no aprofiten el total del que se’ls ha concedit, per tal que Catalunya i Aragó en puguin disposar de més.