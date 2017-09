El canvi climàtic reduirà la qualitat de la fruita i pot avançar la floració i les collites

Un informe preveu que la temperatura augmenti a Catalunya 1,4 graus per decenni i que les precipitacions baixin un 10 per cent el 2050 || Els experts aposten per aplicar polítiques d’eficiència en el reg

Pràcticament cada setmana llegim alguna notícia sobre els devastadors efectes del canvi climàtic. I sembla que l’agricultura i els cultius tampoc en quedaran al marge. Amb un progressiu augment de la temperatura i un descens de les precipitacions, el canvi climàtic també repercutirà negativament en la qualitat i el gust de les fruites i dificultarà la planificació de tot el procés de collita, des de la plantació fins a la recol·lecció. “La floració s’avançarà i amb una gelada sobtada la pèrdua de la producció pot ser gairebé total. També pot ser que s’avanci la collita, cosa que repercutirà en la planificació de la campanya agrícola”, va indicar ahir Arnau Queralt, responsable del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS). Queralt va presentar a Lleida el tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, que conclou que la temperatura fins a l’any 2050 augmentarà a raó de 0,8 graus aquest decenni i d’1,4 graus per a mitjans de segle, respecte a la mitjana del període 1971-2000. En canvi, l’evolució de la pluviometria segueix una tendència a la baixa. Entre els anys 1950 i 2014, la precipitació va disminuir un 1,2 per cent per dècada en el conjunt de Catalunya i les projeccions apunten cap a una disminució de la precipitació de cara al 2050. “Encara que la tendència és més incerta i podria variar per regions, s’estima que les pluges podrien reduir-se en un 10% a l’estiu, primavera i tardor. Segons indica l’estudi, els sòls també experimentaran una pèrdua lenta de matèria orgànica per mineralització durant els pròxims decennis.

I és que com va manifestar Joan Girona, de l’IRTA, en una intervenció a la jornada sobre el canvi climàtic, “sense aigua no hi ha aliments ni producció agrícola”. En aquest sentit, davant d’una menor disponibilitat d’aigua per als cultius i més demanda hídrica, Queralt afirma que serà necessària la posada en marxa de polítiques d’eficiència en reg de cultiu.

La investigació i la tecnologia, claus per optimitzar el reg

La investigació i l’aplicació de la tecnologia més capdavantera és fonamental per optimitzar el reg en els cultius, sobretot davant d’una disminució de les precipitacions. I és que, com més informació es tingui d’una explotació agrícola, més es podrà reduir l’ús de l’aigua. “Tenim molt marge de millora, encara”, va afirmar Joan Girona, cap del programa de l’ús eficient de l’aigua de l’IRTA. Durant la jornada sobre el canvi climàtic, Girona va il·lustrar la importància de la investigació amb l’aigua necessària per produir una poma. Així, va exemplificar, per conrear una poma són necessaris 55 litres d’aigua de reg; 49, si l’explotació compta amb un sistema de reg per degoteig, i la quantitat disminueix fins als 30, si a més es té informació detallada sobre la plantació. Amb tècniques pioneres, es pot passar de 55 a només 17.