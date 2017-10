La falta de pressupostos, possible fre al pla d’arrancada de fruita

El ministeri alerta que la producció estatal de préssec i nectarina ha superat els 1,4 milions de tones || La reducció de mòduls, un objectiu a l’abast

La falta de Pressupostos Generals de l’Estat pot convertir-se en un fre a l’hora de posar en marxa un pla d’arrancada de fruiters de pinyol, com una de les possibles vies per afrontar la crisi estructural en el sector. Així es va posar de manifest en la reunió feta ahir al ministeri d’Agricultura amb les organitzacions professionals, en la qual es va acordar treballar per elaborar un pla estratègic per al sector. En cas de considerar que aquest pla és necessari i que no s’arribi a un acord pressupostari, seria necessari buscar vies de finançament que podrien sortir de partides