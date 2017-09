Balaguer acull el primer Aplec Sènior de les Terres de Lleida

Trobada per posar en contacte la gent gran i les seves famílies amb les persones que ofereixen serveis

El pavelló Molí de l'Esquerrà de Balaguer ha acollit aquest matí la inauguració del primer Aplec Sènior de les Terres de Lleida, amb la presència de l'alcalde Jordi Ignasi Vidal, el director dels Serveis Territorials de Benestar i Família, Joan Santacana; la presidenta del consell comarcal de la Noguera, Concep Cañadell; i el diputat provincial i alcalde de Penelles, Eloi Bergós. Es tracta d’una trobada per a la gent gran i les seves famílies que des de l’inici s’havia celebrat a Barcelona i que enguany s’ha descentralitzat per primera vegada.

Des de la Generalitat de Catalunya s’ha volgut estendre-ho per tot el territori. L’objectiu de la fira es posar en contacte les persones que ofereixen serveis per a la gent gran i i informació, amb el públic assistent (gent gran i famílies) a través d’activitats i xerrades. L’aplec compta amb una part més expositiva, amb un estand on s’hi sitúen les institucions organitzadores, i al voltant es poden trobar estands dels diferents consells comarcals, administracions i entitats.