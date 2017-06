El tren de la Pobla, sense servei 5 dies de Balaguer al Jussà per una revisió

Trasllat amb bus per permetre treballs de manteniment al cap d’un any d’estrenar-lo

Ferrocarrils de la Generalitat substituirà la setmana que ve una de les noves unitats del tren de la Pobla per autobusos en el trajecte entre Balaguer i la Pobla de dilluns a divendres. El motiu, una revisió prevista al pla de manteniment de les màquines, acordat, segons fonts de FGC (titular de la via i els trens), entre l’empresa constructora i les administracions implicades, principalment Adif (titular dels gairebé dos quilòmetres de la via per la qual circula el tren a Lleida ciutat i que ha d’avalar les condicions de l’equipament).Els treballs de revisió i manteniment es portaran a terme