Adjudicat per 35 milions el túnel de Tres Ponts, en obres a la tardor

El construiran Acciona i Copcisa en els pròxims tres anys || També encarrega la millora de vuit travessies de la C-53 i la C-26, que començarà a finals d’estiu

© Xarxes per contenir despreniments. A l'espera del nou túnel adjudicat, la Generalitat va instal·lar mesos enrere xarxes al pendent al costat del tram de la carretera C-14 afectat per despreniments entre Organyà i Montant de Tost.

La conselleria de Territori ha adjudicat a la Unió Temporal d’Empreses formada per Acciona i Copcisa la construcció d’un tram pràcticament nou de tres quilòmetres de la C-14 a Organyà, que inclou el futur túnel de Tres Ponts. Les obres s’han adjudicat per 35,4 milions d’euros (davant el preu de licitació, de 38,8 milions), començaran a la tardor i duraran tres anys, de manera que estaran concloses a finals del 2020.



El túnel de Tres Ponts tindrà una longitud d’1,3 quilòmetres i es completarà amb l’ampliació de la calçada a la resta del tram en obres, per a la qual cosa es requerirà la construcció d’un mur d’escullera de 100 metres de longitud i 1,5 d’ample i cinc trams de voladís, de dos metres d’ample, per allargar la secció. La carretera haurà de salvar un tram perillós del congost de Tres Ponts i incrementar la seguretat en un dels punts negres de la xarxa de carreteres a Lleida.



El traçat començarà a la sortida d’Organyà i finalitzarà al túnel que ja hi ha a Montant de Tost. Precisament, el túnel ja existent s’eixamplarà amb el mateix projecte per adaptar-lo a la resta de la calçada, que tindrà 10 metres d’ample en dos carrils de 3,5 metres i voreres d’1,5. El nou túnel comptarà amb 12,60 metres d’ample i 7,9 d’alt i dos galeries d’evacuació.

Territori va anunciar ahir també l’adjudicació a Copcisa de la millora de vuit travessies de la C-26 i la C-53, d’Algerri a Anglesola, per 1,4 milions. Els treballs començaran a finals d’estiu i duraran set mesos. Aquest eix té 58 quilòmetres.

Autovies de pagament

La Generalitat rescatarà el peatge de l’Eix Transversal. La Generalitat estudia com rescatar l’Eix Transversal, que es va adjudicar per 708 milions d’euros i es paga a la concessionària Cedinsa a través del peatge a l’ombra, amb l’objectiu de sanejar els comptes de l’executiu català i reduir el dèficit. Una de les maneres, segons va publicar ahir La Vanguardia, és acudir al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), encara que no es descarta recórrer a l’inversor de deute públic de la Generalitat, segons fonts de la conselleria d’Economia i Hisenda, que és la banca.



L’Eix, desdoblat des de fa quatre anys al llarg de 153 quilòmetres entre Lleida i Caldes de Malavella, costa cada any a les arques catalanes entre 40 i 51 milions d’euros (40 el 2014 i l’any 2015 i 51 l’any 2016), fet que va en funció del trànsit, que oscil·la entre 13.200 i 14.300 vehicles diaris. L’operació de rescat de l’Eix Transversal (C-25) es produiria per aproximadament 530 milions d’euros si s’efectués a través del FLA, la qual cosa cobriria el 70% del cost de l’operació. Això suposaria un estalvi financer d’uns 700 milions d’euros fins a l’any 2040, quan venç la concessió a l’adjudicatària.



A l’espera de noves rotondes a Alfés i Oliana



El departament de Territori ultima el procés d’adjudicació de les obres de dos noves rotondes a la carretera C-12 a Alfés, amb un pressupost de 751.000 euros. La conselleria preveu que els treballs s’iniciïn aquesta pròxima tardor i que es finalitzin en un termini de quatre mesos per millorar la seguretat en els accessos a aquesta població. S’ha de recordar que Oliana espera també per a aquesta tardor la construcció d’una altra rotonda a l’entrada nord de la localitat a la carretera C- 14, a fi de reduir la velocitat dels vehicles.