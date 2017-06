Ajuntaments de Lleida regularan l'ús dels espantaocells acústics

Queixes a Bellcaire d’Urgell i l’Horta de Lleida pels sorolls que generen

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Ajuntaments de Lleida estudien com regular l’ús dels espantaocells acústics (també anomenats petadors) que s’instal·len per foragitar les aus a través de detonacions allà on ocasionen danys en els cultius, i que generen queixes de veïns pel terrabastall que generen.En concret, aquesta setmana a Bellcaire d’Urgell diversos veïns van explicar a TV3 que un d’aquests canons funciona de nit i no “els deixa dormir” perquè supera el nivell de soroll permès. L’alcalde de Bellcaire, Jaume Montfort, va destacar que el consistori demanarà al pagès que l’ha instal·lat que no el faci funcionar de nit “perquè els ocells no volen llavors i