El centre biomèdic de Torrelameu inicia investigacions després d'acollir 28 cursos

Té quatre projectes més pendents per a aquest any i ha format 234 professionals

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El centre d’investigació biomèdica en model porcí de Torrelameu, finançat per la Diputació, comença a funcionar a ple rendiment. Acaba d’iniciar la seua primera investigació i en té quatre més en cartera fins a final d’any. A més, ja ha acollit 28 cursos de formació, entre locals, nacionals i internacionals, amb 234 professionals sanitaris com a alumnes. El Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (Creba) de Torrelameu, impulsat per la Diputació i especialitzat en investigació i formació amb porcs, acaba de posar en marxa el seu primer projecte científic i espera iniciar-ne quatre més abans d’acabar l’any.El Creba funciona com un