Intenta vendre per internet dos ullals d'elefant per 1.500 euros

La Guàrdia Civil ha denunciat un veí de la Seu d’Urgell per posar a la venda a internet dos ullals d’elefant africà a un preu de 1.500 euros. Segons va informar aquest dijous la Guàrdia Civil, agents de l’equip del Seprona de la comandància de Lleida van localitzar un anunci en una pàgina de compravenda de productes a través d’internet en el qual s’oferien aquests ullals i després de diverses gestions es va localitzar l’anunciant a la Seu.

Els agents van comprovar que l’anunciant, de nacionalitat andorrana, no disposava de cap tipus de documentació que emparés la tinença legal ni la comercialització d’aquestes peces. Els ullals van ser intervinguts pels agents i posats a disposició de la duana de la Farga de Moles, que tramita la denúncia per contraban.

Fa un any, els Agents Rurals de la Noguera van denunciar un veí de Cubells per posar a la venda la pell d’un ós bru, procedent de Rússia, i per la qual demanava 5.000 euros a través de l’aplicació de compravenda Wallapop.