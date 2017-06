Una firma impulsa caiac amb gossos a la Llosa del Cavall

Amb armilles adaptades als gossos

L’empresa de lloguer de caiacs i escola de piragüisme Kayak K1 del pantà de la Llosa del Cavall promou el canicaiac, que ofereix la possibilitat de fer piragüisme en aigües tranquil·les amb l’acompanyament de gossos, i amb l’opció de llogar armilles salvavides canines.



El gos se situa a l’espai central de la canoa, i el servei té el mateix preu que el del lloguer d’un caiac doble, “el que afegeix un suplement és el lloguer de l’armilla salvavides canina”, explica un dels gerents de la firma, Artur Beiroa.



Segons el fundador de Kayak K1, per portar a terme l’activitat no és necessari tenir experiència en piragüisme, ja que abans de cada sessió s’expliquen les nocions bàsiques de l’esport, i tampoc hi ha límit d’edat.

En declaracions a Regió 7, assenyala que “la idea és que el gos pugui fer l’activitat amb els propietaris, que també s’ho pugui passar bé” i va assenyalar que els gossos “es veuen ben còmodes a sobre el caiac”.



La firma ha hagut de comprar diverses armilles canines, de diferents mides, per poder atendre els usuaris que opten per aquesta opció i volen emportar-se els gossos a navegar en canoa per les aigües del pantà.