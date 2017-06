Detingut per arrancar retrovisors de disset cotxes aparcats a Tàrrega

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Tàrrega van detenir aquest dilluns a la matinada un jove de 18 anys acusat d’arrancar els retrovisors d’almenys disset cotxes aparcats al carrer Sant Peligrí de la capital de l’Urgell, en uns danys que s’estimen superiors als 5.000 euros.



Un veí va alertar sobre les 04.00 hores els Mossos a l’observar com un jove estava trencant els retrovisors dels cotxes aparcats al carrer Sant Pelegrí. Una patrulla va localitzar poc després un jove al carrer Roger de Llúria, que, al detectar la presència policial, va intentar fugir i es va resistir a ser detingut.



En aquest carrer, també hi havia diversos vehicles amb danys. En total, els agents van localitzar disset vehicles afectats, encara que no descartaven que puguin ser més. Al matí ja es van presentar les primeres denúncies dels propietaris afectats.



La policia estima en més de 5.000 euros els desperfectes ocasionats. Després de declarar a la comissaria, el jove va quedar en llibertat amb càrrecs a l’espera de comparèixer davant de l’autoritat judicial.