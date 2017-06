Menys velocitat per als camions en travessies de l’N-230 al Pirineu

Foment redueix el límit de 50 a 30 km/h a la de Bossòst i Vilaller ho espera per al juliol || El Pont ho aplica des de fa dos anys i Les ho demana per a tots els vehicles

Els grans camions que circulen per l’N-230 hauran de reduir la velocitat fins als 30 quilòmetres per hora al passar per la travessia de Bossòst. El ministeri de Foment va reduir la setmana passada el límit de velocitat per als vehicles de més de 7,5 tones, mentre que els altres poden circular a 50 km/h. Respon així a una petició que l’ajuntament va formular fa més d’un any i que comparteixen altres municipis en el traçat d’aquesta carretera al Pirineu de Lleida. Aquesta limitació s’aplica al Pont de Suert des de fa dos anys, mentre que Vilaller espera implantar-la a