PDeCAT i ERC ja governen junts a Tàrrega i el PSC denuncia 'tacticisme'

Els partits sobiranistes prometen treballar per la “transició nacional” || CUP i Comú no avalen el nou pacte de govern per falta de concreció de motius

L’alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, va nomenar aquest dimarts el nou govern local després de l’expulsió dels dos regidors del PSC de l’equip de govern i el pacte amb ERC. En el ple extraordinari celebrat aquest dimarts a la nit es va aprovar el nou cartipàs amb els republicans.



Una de les principals novetats és la creació d’una Àrea de Polítiques de la Ciutadania que coordinarà el portaveu d’ERC, Jaume Folguera, i que té com a objectiu reforçar l’atenció a les persones de forma transversal, per la qual cosa que englobarà Acció Social, Treball i Família i Centre Obert; Esports, Promoció de la Salut i Gent Gran; Turisme, Desenvolupament Rural i Pobles; i Joventut i Polítiques d’Igualtat.



Totes aquestes regidories seran a càrrec dels tres edils d’ERC a excepció de Joventut i Igualtat, que mantindrà Núria Franquesa del PDeCAT. Tant una formació com l’altra van mostrar la setmana passada la voluntat de pactar en defensa del procés sobiranista i el referèndum de l’1 d’octubre.

El nou cartipàs va ser aprovat per 11 vots a favor de l’equip de govern (PDeCAT, Unió i ERC), 2 abstencions del PSC i 4 vots en contra de la CUP i el Comú. El portaveu del PSC, Silveri Caro, va valorar el pacte com un “tacticisme a curt termini” i va assegurar que “el referèndum acabarà en no-res.



Tenim arguments per pensar que és un procés fallit”. També va apuntar que “en el seu moment (2015) vam signar un pacte per treballar en benefici de la ciutat, pacte que s’ha trencat de forma unilateral malgrat haver passat dos anys positius”.



Tant la CUP com el Comú de Tàrrega van criticar la poca concreció dels motius donats a conèixer per PDeCAT i Unió per trencar amb el PSC i pactar amb ERC.

Perelló va defensar “el compromís del govern de Tàrrega amb la transició nacional exercint l’ajuntament el paper necessari per aconseguir la plena sobirania del país”. L’edil va agrair la bona predisposició del PSC per continuar treballant per la ciutat.

El portaveu d’ERC es va mostrar totalment al costat del procés i va assegurar la voluntat del partit per treballar en benefici de la ciutat. Les noves retribucions van comptar amb el suport de PDeCAT, Unió i ERC i els sis vots contraris de la resta.