Arbeca, afí al PSC, cedirà locals per al referèndum

M. Molina / ACN Actualitzada 29/06/2017 a les 09:28

L’alcalde, de Candidatura de Progrés, ho farà “si l’hi demanen”

© El dissenyador gràfic de les Borges Jordi Calvís ha creat la samarreta de la Diada. Des del col·lectiu MPG de les Garrigues, Calvís va participar en la creació de l'urna gegant que ha aparegut en actes de l'ANC. ANC

L’alcalde d’Arbeca, Joan Simó, de la Candidatura de Progrés Municipal, vinculada al PSC, va assegurar ahir que l’ajuntament cedirà locals per al referèndum de l’1 d’octubre, “si es fa la consulta i si la Generalitat ho demana”. D’aquesta manera, Simó segueix la línia de l’alcalde de Les, Emili Medan, d’UA, partit aranès filial al PSC, encara que el primer edil d’Arbeca va puntualitzar que “no estem en el mateix sac, ja que ell és militant i jo no”. D’aquesta manera va sortir al pas de les possibles sancions que preveu aplicar el PSOE als alcaldes socialistes que han assegurat que cediran locals per a l’1-O. Va puntualitzar que “al consistori no som del partit”, i va deixar clar que actua com a Candidatura de Progrés. Val a recordar que el mes de març passat es va aprovar per unanimitat l’adhesió al manifest pel Pacte Nacional pel Referèndum amb els 6 vots de la Candidatura de Progrés, els 3 del PDeCAT i els 2 d’Esquerra Republicana. Simó va indicar que “no fem campanya ni pel sí ni pel no. Creiem que cadascú té dret a expressar la seua opinió, la qual cosa no vol dir que estiguem a favor de la independència”. Va reconèixer que en les eleccions municipals del 2015 es va presentar amb una llista vinculada al PSC, “encara que cap dels que formem part de l’equip de govern som militants”. Va recordar, a més, que la seua representació com a conseller al consell de les Garrigues és en nom de Candidatura de Progrés. Val a recordar que l’ajuntament de Les va avalar per unanimitat el pacte pel referèndum i es va mostrar a favor de facilitar-lo, encara que no estava en el ple el regidor d’UA, Paco Boya, ara a l’executiva del PSOE de Pedro Sánchez, que es va mostrar contrari a la postura del seu alcalde (vegeu SEGRE del dia 21). No és el cas del ple de la Paeria de Lleida, que va rebutjar donar suport a la consulta sobiranista amb els vots en contra del PSC, Ciutadans i el PPC. D’altra banda, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) va presentar ahir la samarreta per a la Diada d’aquest any en una festa celebrada a Barcelona.