El Parlament aprova la llei que permet conrear cànnabis a nou entitats de Lleida

La iniciativa legislativa popular va rebre el suport de tots els partits tret del PP

El Parlament va aprovar ahir la nova llei que permetrà a les associacions de cànnabis conrear-lo per a l’autoconsum “lúdic i terapèutic” dels seus socis. El text, fruit d’una iniciativa legislativa popular, va tirar endavant amb el suport de tots els grups parlamentaris tret del PP. A les comarques lleidatanes, hi ha registrades nou entitats d’aquest tipus: tres a Lleida ciutat i dos a l’Alt Urgell, mentre que la resta té el domicili social a la Val d’Aran, el Pallars Jussà, la Segarra i el Solsonès. Aquesta norma regula també els clubs on es pot consumir aquesta substància quan ja