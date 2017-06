Foment es compromet a licitar aquest any el projecte de millora de l'N-240 entre Lleida i Les Borges

REDACCIÓ Actualitzada 29/06/2017 a les 18:47

Constarà d’una primera fase d’11 quilòmetres de duplicació i una segona per fer una variant a Juneda

© La carretera N-240 al terme municipal de Juneda. SEGRE

El Ministeri de Foment s’ha compromès a licitar durant aquest 2017 les tres rotondes de Juneda a l’N-240 i el projecte per augmentar la seguretat i millorar la mobilitat entre Lleida i les Borges. Així ho ha assegurat aquest dijous a Madrid el Secretari general d’Infraestructures del Ministeri de Foment, Manuel Niño, en una reunió amb els alcaldes de les Borges Blanques, Enric Mir; de Juneda, Antoni Villas, i de Torregrossa, Josep Maria Puig, que han estat acompanyats de la senadora del Partit Demòcrata per Lleida Mayte Rivero.



El representant del govern espanyol ha anunciat que el projecte constarà de dues fases, una primera d’11 quilòmetres de duplicació entre Lleida i les Borges i una segona fase de 8 quilòmetres per fer una variant a Juneda, i d’aquesta manera evitar que els vehicles hagin de creuar el municipi.



Durant la reunió, el Ministeri ha mostrat la seva voluntat de desviar els camions de llarg recorregut amb un descompte en el peatge, aspecte que estan negociant amb la Generalitat de Catalunya.



Pel que fa els terminis, abans del setembre d’aquest 2017 es licitaran els dos projectes per Lleida–les Borges Blanques i es durà a terme una declaració de l’impacte ambiental. Al 2020 es preveu la finalització de les obres. En referència al tram entre les Borges Blanques i Montblanc, de moment no es preveu cap mena d’actuació.



L’alcalde de les Borges Blanques, Enric Mir, ha manifestat que “la reunió d’avui amb els alcaldes representants de la plataforma “Prou Morts a l’N-240” ha servit per tornar a posar com a prioritat els compromisos assolits l’any 2015 pel Secretari general d’Infraestructures i tenir la licitació de les rotondes a l’alçada del municipi de Juneda i la licitació definitiva del projecte per poder entrar ja en la fase d’execució de l’obra”.



Mir també ha dit que “marxem en certa manera satisfets d’aquesta reunió totalment necessària per poder tornar a fer el balanç i veure la voluntat d’atendre els compromisos des del Ministerio de Fomento”.